Стрелы на трубоукладчики При прокладке нефте- и газопроводов трубоукладчик является одним из самых необходимых видов техники.
По своей конструкции похож на кран, только с неповоротной стрелой.
Почти у любого трубоукладчика стрела располагается сбоку крановой рамы. Это является преимуществом при укладке труб в траншеи.
Стрелы для СП-49 изготавливаются из высокопрочной стали.
Спроектированы и рассчитаны на безопасное выполнение технологического процесса.
Если трубоукладчик участвует в сварочных работах, то стрела копровая должна быть обрезинена. Стрелы на трубоукладчики ТР12, ТР20 (7 и 9 метров) ООО «БашСтрой» продаёт стрелы для трубоукладчиков на 7 и 9 метров. Каждая стрела трубоукладчика изготавливается из высокопрочной стали и конструируется с большим запасом прочности. Что гарантирует безопасность даже в случае непредвиденных нагрузок при проведении подъёмных работ.
Подъёмный крюк стрелы также изготовлен из высокопрочной стали. Конструкция крепления крюка обеспечивает легкий поворот в блоке.
ООО «БашСтрой» гарантирует безопасность, если покупатель соблюдает правила эксплуатации стрел.
ООО «БашСтрой» ведёт продажу стрел для трубоукладчиков в Уфе, Красноярске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Тюмени и Новом Уренгое.
Цена стрелы для трубоукладчика на 7 или 9 метров по запросу.
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