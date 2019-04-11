Описание товара

Стрелы на трубоукладчики

При прокладке нефте- и газопроводов трубоукладчик является одним из самых необходимых видов техники.



По своей конструкции похож на кран, только с неповоротной стрелой.



Почти у любого трубоукладчика стрела располагается сбоку крановой рамы. Это является преимуществом при укладке труб в траншеи.



Стрелы для СП-49 изготавливаются из высокопрочной стали.



Спроектированы и рассчитаны на безопасное выполнение технологического процесса.



Если трубоукладчик участвует в сварочных работах, то стрела копровая должна быть обрезинена. Стрелы на трубоукладчики ТР12, ТР20 (7 и 9 метров)

ООО «БашСтрой» продаёт стрелы для трубоукладчиков на 7 и 9 метров. Каждая стрела трубоукладчика изготавливается из высокопрочной стали и конструируется с большим запасом прочности. Что гарантирует безопасность даже в случае непредвиденных нагрузок при проведении подъёмных работ.



Подъёмный крюк стрелы также изготовлен из высокопрочной стали. Конструкция крепления крюка обеспечивает легкий поворот в блоке.



ООО «БашСтрой» гарантирует безопасность, если покупатель соблюдает правила эксплуатации стрел.



ООО «БашСтрой» ведёт продажу стрел для трубоукладчиков в Уфе, Красноярске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Тюмени и Новом Уренгое.



Цена стрелы для трубоукладчика на 7 или 9 метров по запросу.



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ООО Башстрой — производство и продажа сваебоев.