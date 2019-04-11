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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
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              Стрелы на трубоукладчики ТР12, ТР20 (7 и 9 метров)

              Телефон
              +73472637664
              Продавец
              БашСтрой
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              Описание товара
              Стрелы на трубоукладчики
              При прокладке нефте- и газопроводов трубоукладчик является одним из самых необходимых видов техники.

              По своей конструкции похож на кран, только с неповоротной стрелой.

              Почти у любого трубоукладчика стрела располагается сбоку крановой рамы. Это является преимуществом при укладке труб в траншеи.

              Стрелы для СП-49 изготавливаются из высокопрочной стали.

              Спроектированы и рассчитаны на безопасное выполнение технологического процесса.

              Если трубоукладчик участвует в сварочных работах, то стрела копровая должна быть обрезинена. Стрелы на трубоукладчики ТР12, ТР20 (7 и 9 метров)
              ООО «БашСтрой» продаёт стрелы для трубоукладчиков на 7 и 9 метров. Каждая стрела трубоукладчика изготавливается из высокопрочной стали и конструируется с большим запасом прочности. Что гарантирует безопасность даже в случае непредвиденных нагрузок при проведении подъёмных работ.

              Подъёмный крюк стрелы также изготовлен из высокопрочной стали. Конструкция крепления крюка обеспечивает легкий поворот в блоке.

              ООО «БашСтрой» гарантирует безопасность, если покупатель соблюдает правила эксплуатации стрел.

              ООО «БашСтрой» ведёт продажу стрел для трубоукладчиков в Уфе, Красноярске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Тюмени и Новом Уренгое.

              Цена стрелы для трубоукладчика на 7 или 9 метров по запросу.

              Нет всей необходимой суммы? Купите спецтехнику в лизинг.

              ООО Башстрой — производство и продажа сваебоев.
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