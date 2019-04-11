Описание товара

Трубоукладчик ТР-20.22.01

ООО Башстрой производит и продаёт несколько надёжных модификаций трубоукладчиков. На этой странице нашего сайта представлена модель трубоукладчика ТР-20.22.01. Основное его назначение (впрочем, как и у всех трубоукладчиков) — это активное участие в строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 1020 мм, конкретно при опускании труб в траншею.



Так же он отлично справляется с сопровождением очистных и изоляционных машин. И выполняет подъёмно-транспортные работы при строительстве нефте- и газопроводов на обычных грунтах, и с низкой несущей способностью.



Трубоукладчик эксплуатируется при минимальной t воздуха до минус 40°С.



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ООО «БашСтрой» ведёт продажу трубоукладчиков ТР-20.22.01 и оборудования в городах: Красноярске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Тюмени, Новом Уренгое и Уфе.