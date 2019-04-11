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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              5 500 000

              Трубоукладчик ТР-20.22.01

              Телефон
              +73472637664
              Продавец
              БашСтрой
              0
              Описание товара
              Трубоукладчик ТР-20.22.01
              ООО Башстрой производит и продаёт несколько надёжных модификаций трубоукладчиков. На этой странице нашего сайта представлена модель трубоукладчика ТР-20.22.01. Основное его назначение (впрочем, как и у всех трубоукладчиков) — это активное участие в строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 1020 мм, конкретно при опускании труб в траншею.

              Так же он отлично справляется с сопровождением очистных и изоляционных машин. И выполняет подъёмно-транспортные работы при строительстве нефте- и газопроводов на обычных грунтах, и с низкой несущей способностью.

              Трубоукладчик эксплуатируется при минимальной t воздуха до минус 40°С.

              Если вы купили трубоукладчик ТР-20.22.01 у компании Башстрой, то проблем с капитальным и посткапитальным ремонтом не возникнет, достаточно позвонить по телефону 8 800 100 7664 (звонок бесплатный).

              ООО «БашСтрой» ведёт продажу трубоукладчиков ТР-20.22.01 и оборудования в городах: Красноярске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Тюмени, Новом Уренгое и Уфе.
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