Угольные котлы длительного горения Гейзер"Экстра"

Описание товара

Котел Гейзер Экстра предназначен для работы на твердом топливе преимущественно на угле и представляет собой надежную конструкцию с трехходовым движением дымовых газов верхнего горения.

Все котлы Гейзер линейки Экстра на заводе комплектуются электронным блоком автоматики, частотным вентилятором нагнетания воздуха, что позволяет работать котлу до 24 часов на одной закладке топлива в максимально экономичном режиме. Чтобы повысить эффективность работы котла, а также обеспечить оптимальный процесс горения топлива топка котла оснащена системой многоточечной подачи воздуха в зону горения. Продуманная конструкция этого котла характеризуется большими загрузочными дверцами и большой камерой сгорания, которая оснащена подвижными водонаполненными колосниковыми решетками, предназначенными для удаления золы.

Теплообменник котла изготовлен из высококачественной стали 09Г2С толщиной 5 мм и решетки охлаждения, выполненного из бесшовной котельной трубы. Чтобы свести к минимуму теплопотери, котел изолирован минеральной ватой и закрыт декоративным кожухом.

Преимущества котла Гейзер Экстра:

длительность работы до 24 Часов на одной загрузке топлива;

повышенная тепловая эффективность;

высокое качество исполнения;

длительный срок службы теплообменника;

простота в эксплуатации и удобная чистка котла;

большая загрузочная дверца с удобным замком;

возможность сжигания различных видов топлива;

экологичность котла;

доступная цена.



