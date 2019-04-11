AMD Ryzen 5 2600 + Gigabyte GeForce GTX970 4096Mb

Описание товара

✅ Покупая у нас, Вы получаете ЛУЧШЕЕ качество ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ



✅ Доставка



✅ Можно изменить конфигурацию в любую сторону



✅ Безналичный расчет для организаций, документы предоставим



Новый Мощный 6ти ядерный 12ти поточный системный блок Гарантия 3 мес.



Супер мощный системник проц 6 ядер 12 потоков ОЗУ 16гб видео 4гб пойдут на максимальных настройках любые игры



1)AMD Ryzen 5 2600 BOX 3.4 ГГц или до 3.9 ГГц в режиме Precision Boost/6core/3+16Mb/95W Socket AM4



2)Вентилятор Soc АМ4



3)MSI A320M BAZOOKA Soc-AM4 AMD A320 4xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+VGA+DVI+H



4)Память DDR4 16Gb 2400MHz



5)HDD 1000ГБ SATA 6Gb



6)Видеокарта Gigabyte GeForce GTX970 4096Mb 256b GDDR5 1076/7000 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HD GV-N970IXOC-4GD PCI-E



7)Корпус Fractal Desing Core 1100 черный w/o PSU 500W mATX 1x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio



Абсолютно новый, в упаковке.



Каждый компьютер был протестирован нашими специалистами, работают идеально, не греются, не шумят.



Так же большой выбор др комплектующих на нашем сайте

feniksufa

Адрес магазина Комсомольская 35

Время работы с 11 до 19ч в субботу с 12 до 17ч