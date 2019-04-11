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Феникс
AMD Ryzen 5 2600 + Gigabyte GeForce GTX970 4096Mb
Добавлено
11.04.2019
38 000
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AMD Ryzen 5 2600 + Gigabyte GeForce GTX970 4096Mb
Телефон
+79177597099
Продавец
Феникс
0
Описание товара
✅ Покупая у нас, Вы получаете ЛУЧШЕЕ качество ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
✅ Доставка
✅ Можно изменить конфигурацию в любую сторону
✅ Безналичный расчет для организаций, документы предоставим
Новый Мощный 6ти ядерный 12ти поточный системный блок Гарантия 3 мес.
Супер мощный системник проц 6 ядер 12 потоков ОЗУ 16гб видео 4гб пойдут на максимальных настройках любые игры
1)AMD Ryzen 5 2600 BOX 3.4 ГГц или до 3.9 ГГц в режиме Precision Boost/6core/3+16Mb/95W Socket AM4
2)Вентилятор Soc АМ4
3)MSI A320M BAZOOKA Soc-AM4 AMD A320 4xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+VGA+DVI+H
4)Память DDR4 16Gb 2400MHz
5)HDD 1000ГБ SATA 6Gb
6)Видеокарта Gigabyte GeForce GTX970 4096Mb 256b GDDR5 1076/7000 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HD GV-N970IXOC-4GD PCI-E
7)Корпус Fractal Desing Core 1100 черный w/o PSU 500W mATX 1x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio
Абсолютно новый, в упаковке.
Каждый компьютер был протестирован нашими специалистами, работают идеально, не греются, не шумят.
Так же большой выбор др комплектующих на нашем сайте
feniksufa
Адрес магазина Комсомольская 35
Время работы с 11 до 19ч в субботу с 12 до 17ч
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