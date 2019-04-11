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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              8 300

              2х ядерник для офиса интернета Celeron J3355

              Телефон
              +79177597099
              Продавец
              Феникс
              0
              Описание товара
              ✅ Покупая у нас, Вы получаете ЛУЧШЕЕ качество ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

              ✅ Доставка

              ✅ Можно изменить конфигурацию в любую сторону

              ✅ Безналичный расчет для организаций, документы предоставим

              Новый отличный без шумный 2х ядерный системный блок идеал для работы интернета медиацентра.

              Очень компактный корпус все полностью новое!!!

              1)Процессор Intel Celeron J3355 2.0 ГГц; Turbo Boost 2.50 ГГц, 2 ядра

              2)Asrock J3355B-ITX mini-ITX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI

              3)Память DDR3 4Gb

              4)Intel HD Graphics 500

              5)Seagate SATA-III 500Gb

              6)Корпус Formula R-121B черный/красный 400W mATX 2xUSB2.0 audio bott PSU

              Абсолютно новый, в упаковке.

              Каждый компьютер был протестирован нашими специалистами, работают идеально, не греются, не шумят.

              Так же большой выбор др комплектующих на нашем сайте
              feniksufa
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