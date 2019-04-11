2х ядерник для офиса интернета Celeron J3355

Описание товара

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Новый отличный без шумный 2х ядерный системный блок идеал для работы интернета медиацентра.



Очень компактный корпус все полностью новое!!!



1)Процессор Intel Celeron J3355 2.0 ГГц; Turbo Boost 2.50 ГГц, 2 ядра



2)Asrock J3355B-ITX mini-ITX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI



3)Память DDR3 4Gb



4)Intel HD Graphics 500



5)Seagate SATA-III 500Gb



6)Корпус Formula R-121B черный/красный 400W mATX 2xUSB2.0 audio bott PSU



Абсолютно новый, в упаковке.



Каждый компьютер был протестирован нашими специалистами, работают идеально, не греются, не шумят.



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