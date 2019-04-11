Palit GeForce GT1030 2048Mb DDR5

Описание товара

Новая. Гарантия 2 мес.



Palit GeForce GT1030 2048Mb 64b DDR5 1227/6000 DVIx1/HDMIx1/HDCP low PA-GT1030 2GD5 PCI-E



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