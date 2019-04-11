Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              5 000

              Palit GeForce GT1030 2048Mb DDR5

              Телефон
              +79177597099
              Продавец
              Феникс
              0
              Описание товара
              Новая. Гарантия 2 мес.

              Palit GeForce GT1030 2048Mb 64b DDR5 1227/6000 DVIx1/HDMIx1/HDCP low PA-GT1030 2GD5 PCI-E

              Так же большой выбор др комплектующих на нашем сайте
              feniksufa
              Адрес магазина Комсомольская 35
              Время работы с 11 до 19ч в субботу с 12 до 17ч
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store