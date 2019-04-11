MSI H81M ECO Soc-1150 Intel H81 2xDDR3 mATX AC97

Описание товара

Продадим новую мат плату. Гарантия 3 мес. Комплект только сама плата



MSI H81M ECO Soc-1150 Intel H81 2xDDR3 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI



Так же большой выбор др комплектующих на нашем сайте

feniksufa

Адрес магазина Комсомольская 35

Время работы с 11 до 19ч в субботу с 12 до 17ч