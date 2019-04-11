Intel Core i5-2400 + Asus GeForce GTX1060 dual 3гб

Описание товара

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Новый Мощный Игровой Компьютер Гарантия 3 мес.



1)Intel Core i5-2400 3.1 ГГц или до 3.4 ГГц в режиме Turbo Boost/4core/SVGA HD Graphics 2000/1+6Mb/95W/5 GT/s LGA1155



2)Вентилятор Cooler Titan Data Cooler DC-155A915Z/R (Screws) (LGA 1155(2600rpm,33,4дБ,65Вт,винтовой,3-pin,95x95x30mm ) Box



3)EliteGroup H67H2-M3 (S1155, P67, mATX, PCI-E x16/1xPCI-E x1/2xPCI, 2xDDR3, 4xSATAII, RAID, Realtek ALC662, LAN 1Gbit, DVI)



4)Память DDR 3 DIMM 4Gb PC12800



5)Винчестер HDD 1000 Gb SATA 6Gb / s 3.5" 7200rpm



6)Видеокарта Asus GeForce GTX1060 DUAL 3072Mb 192b GDDR5 1506/8008 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP DUAL-GTX1060-3G PCI-E



7)Корпус LinkWorld LC316-Y Black silver, 450Вт, черный



Абсолютно новый, в упаковке.



Каждый компьютер был протестирован нашими специалистами, работают идеально, не греются, не шумят.



Так же большой выбор др комплектующих на нашем сайте

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Адрес магазина Комсомольская 35

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