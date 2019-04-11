Описание товара

Продается стол угловой, размер столешницы 1,3х1,3 метра, толщина 16 мм, высота стола 0,76 м.

Использовался в офисе.

Хранится в в офисе.

Условие доставки - самовывоз.

По отдельной договоренности могу отгрузить в разобранном виде.