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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              1 600

              Стол угловой

              Телефон
              +79182473168
              Продавец
              ЮГМЕБЕЛЬ ПРЕСТИЖ-К
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              Описание товара
              Продается стол угловой, размер столешницы 1,3х1,3 метра, толщина 16 мм, высота стола 0,76 м.
              Использовался в офисе.
              Хранится в в офисе.
              Условие доставки - самовывоз.
              По отдельной договоренности могу отгрузить в разобранном виде.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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