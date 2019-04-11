Доильные агрегаты

Описание товара

На Ваш вкус представлена вся линейка доильных аппаратов. Мы поможем Вам подобрать нужный дольный агрегат и проконсультировать Вас!



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"ДОЮШКА" Тандем 34 500 руб.





"ДОЮШКА" Универсал 33 700 руб.





Агрегат Доильный АД-01 25 000 руб.





Агрегат доильный АД-02,370Вт 25 500 руб.



Агрегат доильный Доюшка, 0,55кВт 23 700 руб.



Агрегат доильный полустационарный АДП 40.4 35 000 руб.





Аппарат Доильный АД-03 26 000 руб.





Доильный Аппарат"Буренка" 26 000 руб.



Доильный аппарат"Доюшка" 0 руб.





Доильный аппарат BT 20.4 25 600 руб.



Доильный аппарат BT 20.4 синхрон. 26 000 руб.



Доильный аппарат SYM 40.4 сухого типа, бензиновый 43 000 руб.



Доильный аппарат АД-01Т тандем 28 000 руб.





Доильный аппарат АИД-20 26 000 руб.





Доильный аппарат для Коз KSM-30.4 30 000 руб.





Передвижной доильный агрегат SYM-40.4 35 000 руб.



Передвижной доильный агрегат SYM-40.8 43 000 руб.