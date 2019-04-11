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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
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              Доильные агрегаты

              Телефон
              89898497298
              Продавец
              Краснодарагропромснаб-1
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              Описание товара
              На Ваш вкус представлена вся линейка доильных аппаратов. Мы поможем Вам подобрать нужный дольный агрегат и проконсультировать Вас!

              Наименование: Цена:


              "ДОЮШКА" Тандем 34 500 руб.


              "ДОЮШКА" Универсал 33 700 руб.


              Агрегат Доильный АД-01 25 000 руб.


              Агрегат доильный АД-02,370Вт 25 500 руб.

              Агрегат доильный Доюшка, 0,55кВт 23 700 руб.

              Агрегат доильный полустационарный АДП 40.4 35 000 руб.


              Аппарат Доильный АД-03 26 000 руб.


              Доильный Аппарат"Буренка" 26 000 руб.

              Доильный аппарат"Доюшка" 0 руб.


              Доильный аппарат BT 20.4 25 600 руб.

              Доильный аппарат BT 20.4 синхрон. 26 000 руб.

              Доильный аппарат SYM 40.4 сухого типа, бензиновый 43 000 руб.

              Доильный аппарат АД-01Т тандем 28 000 руб.


              Доильный аппарат АИД-20 26 000 руб.


              Доильный аппарат для Коз KSM-30.4 30 000 руб.


              Передвижной доильный агрегат SYM-40.4 35 000 руб.

              Передвижной доильный агрегат SYM-40.8 43 000 руб.
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