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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
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              Валы карданные на всю технику

              Телефон
              89898497298
              Продавец
              Краснодарагропромснаб-1
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              Описание товара
              Самое лучшее соотношение цены и качества.
              Наличие ежегодно обновляемых сертификатов соответствия на производство карданных валов и крестовин.
              Оригинальная конструкторская документация, разработанная специалистами .
              Современная технология изготовления крестовин и карданных валов.
              Пооперационный контроль качества выпускаемой продукции на стадии производства .
              Гарантийный срок от производителя - 1 год или 100 000км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).
              Отсутствие рекламаций по качеству продукции от потребителей.
              Отштампованный на корпусе крестовины логотип"УКД" , гарантирующий защиту от подделок.
              Фирменная упаковка продукции с логотипом"УКД" .
              Паспорт изделия и гарантийный талон.
              Полный модельный ряд выпускаемых крестовин и карданных валов - от ВАЗа до 55-тонного БелАЗа.
              Подкатегории:

              Валы карданные к а/м Mercedes, MAN, IVECO, VOLVO, SHAANXI, DAF
              Валы карданные к а/м ГАЗ
              Валы карданные к а/м ЗИЛ, КАЗ
              Валы карданные к а/м КАМАЗ
              Валы карданные к а/м КРАЗ
              Валы карданные к а/м МАЗ, АМАЗ, МАЗ-MAN, Тонар
              Валы карданные к а/м УАЗ, Газель, Волга
              Валы карданные к а/м УРАЛ, БелАЗ
              Валы карданные к автобусам ПАЗ, КАВЗ, Волжанин, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ЛАЗ, БАУ
              Валы карданные на ж/д, трамвай, троллейбус
              Валы карданные на спецтехнику, погрузчики, пожарные машины
              Валы карданные на трактора
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