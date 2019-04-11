Валы карданные на всю технику

Описание товара
Самое лучшее соотношение цены и качества.
Наличие ежегодно обновляемых сертификатов соответствия на производство карданных валов и крестовин.
Оригинальная конструкторская документация, разработанная специалистами .
Современная технология изготовления крестовин и карданных валов.
Пооперационный контроль качества выпускаемой продукции на стадии производства .
Гарантийный срок от производителя - 1 год или 100 000км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).
Отсутствие рекламаций по качеству продукции от потребителей.
Отштампованный на корпусе крестовины логотип"УКД" , гарантирующий защиту от подделок.
Фирменная упаковка продукции с логотипом"УКД" .
Паспорт изделия и гарантийный талон.
Полный модельный ряд выпускаемых крестовин и карданных валов - от ВАЗа до 55-тонного БелАЗа.
Подкатегории:
Валы карданные к а/м Mercedes, MAN, IVECO, VOLVO, SHAANXI, DAF
Валы карданные к а/м ГАЗ
Валы карданные к а/м ЗИЛ, КАЗ
Валы карданные к а/м КАМАЗ
Валы карданные к а/м КРАЗ
Валы карданные к а/м МАЗ, АМАЗ, МАЗ-MAN, Тонар
Валы карданные к а/м УАЗ, Газель, Волга
Валы карданные к а/м УРАЛ, БелАЗ
Валы карданные к автобусам ПАЗ, КАВЗ, Волжанин, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ЛАЗ, БАУ
Валы карданные на ж/д, трамвай, троллейбус
Валы карданные на спецтехнику, погрузчики, пожарные машины
Валы карданные на трактора