Валы карданные на всю технику

Описание товара

Самое лучшее соотношение цены и качества.

Наличие ежегодно обновляемых сертификатов соответствия на производство карданных валов и крестовин.

Оригинальная конструкторская документация, разработанная специалистами .

Современная технология изготовления крестовин и карданных валов.

Пооперационный контроль качества выпускаемой продукции на стадии производства .

Гарантийный срок от производителя - 1 год или 100 000км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).

Отсутствие рекламаций по качеству продукции от потребителей.

Отштампованный на корпусе крестовины логотип"УКД" , гарантирующий защиту от подделок.

Фирменная упаковка продукции с логотипом"УКД" .

Паспорт изделия и гарантийный талон.

Полный модельный ряд выпускаемых крестовин и карданных валов - от ВАЗа до 55-тонного БелАЗа.

Подкатегории:



Валы карданные к а/м Mercedes, MAN, IVECO, VOLVO, SHAANXI, DAF

Валы карданные к а/м ГАЗ

Валы карданные к а/м ЗИЛ, КАЗ

Валы карданные к а/м КАМАЗ

Валы карданные к а/м КРАЗ

Валы карданные к а/м МАЗ, АМАЗ, МАЗ-MAN, Тонар

Валы карданные к а/м УАЗ, Газель, Волга

Валы карданные к а/м УРАЛ, БелАЗ

Валы карданные к автобусам ПАЗ, КАВЗ, Волжанин, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ЛАЗ, БАУ

Валы карданные на ж/д, трамвай, троллейбус

Валы карданные на спецтехнику, погрузчики, пожарные машины

Валы карданные на трактора