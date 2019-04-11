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BEGETON | ART
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ФИРМА БЕЛАЯ
Садовая мебель
Добавлено
11.04.2019
1 000
Сделать заказ
Садовая мебель
Телефон
+79183167367
Продавец
ФИРМА БЕЛАЯ
0
Описание товара
Изготавливаем на заказ садовую мебель из массива дуба. Столы, стулья, лавки, беседки по ваши эскизам. Принимаем заказы на изготовление мебели для летних кафе.
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