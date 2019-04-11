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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              2 800

              Тор-100 Zhiel-Abegg

              Телефон
              +79182730992
              Продавец
              Аполис
              0
              Описание товара
              Реализуем канальные вентиляторы с немецкими мотор колесами:
              Типоразмеры от 100 до 315, max от 540 м3.ч до 2110 м3.ч, в пластиковом корпусе.
              100 - 2 800 рублей; 
              125 - 2 900 рублей; 
              160 - 3 600 рублей; 
              200 - 4 300 рублей;
              250 - 5 000 рублей; 
              315 - 6 000 рублей;
              регулятор оборотов - 950 рублей.
              Пишите, звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
              При покупке от 10 и более скидка.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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