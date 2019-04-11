Тор-100 Zhiel-Abegg

Описание товара

Реализуем канальные вентиляторы с немецкими мотор колесами:

Типоразмеры от 100 до 315, max от 540 м3.ч до 2110 м3.ч, в пластиковом корпусе.

100 - 2 800 рублей;

125 - 2 900 рублей;

160 - 3 600 рублей;

200 - 4 300 рублей;

250 - 5 000 рублей;

315 - 6 000 рублей;

регулятор оборотов - 950 рублей.

Пишите, звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

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