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BEGETON | ART
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Аполис
Тор-100 Zhiel-Abegg
Добавлено
11.04.2019
2 800
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Тор-100 Zhiel-Abegg
Телефон
+79182730992
Продавец
Аполис
0
Описание товара
Реализуем канальные вентиляторы с немецкими мотор колесами:
Типоразмеры от 100 до 315, max от 540 м3.ч до 2110 м3.ч, в пластиковом корпусе.
100 - 2 800 рублей;
125 - 2 900 рублей;
160 - 3 600 рублей;
200 - 4 300 рублей;
250 - 5 000 рублей;
315 - 6 000 рублей;
регулятор оборотов - 950 рублей.
Пишите, звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
При покупке от 10 и более скидка.
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