Описание товара

Продам канальный вентилятор ТОР 200, немецкое качество. Гарантия 3 года. Расход максимальный 1195 м3/ч/120 Вт/0,52 А/220 В 50 Гц/ IP44

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