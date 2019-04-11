R17,K-107 «Посейдон»5*100(105,108,110,112,114.3)

Описание товара

Вылет (ЕТ): 35, 45, 38, 39

ЦО: 67.1, 56.6, 65.1, 66.6, 60.1

Литые диски R17

Мы рады помочь вам выбрать подходящие качественные литые диски r17 для вашего автомобиля. Наш магазин предлагает вам приобрести качественную продукцию. Выбирая литые диски, следует руководствоваться, прежде всего, размерами, так как кроме красивого внешнего вида, эти изделия обеспечивают необходимую безопасность при движении, о чем следует помнить всегда, излишне не увлекаясь внешней эстетикой.





Подходят на многие модели МЕRCEDES, SCODA, TOYOTA и другие.

Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.





При покупке литых дисков r17 руководствуются такими показателями как ширина обода, сверловка, диаметр центрального отверстия, вылет. Мы предлагаем широкий выбор литых дисков с различными типоразмерами.





Физические параметры изделия также следует подбирать с тем учетом, чтобы обеспечить безопасность движения. Здесь существенны такие показатели, как пластичность и прочность материала.





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Большой каталог размеров практически на любой автомобиль.

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Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.





Отдельные элементы лицевой поверхности диска цвета"домино", окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитных слоев лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной окраски и алмазной проточки подчеркивает яркий незабываемый контраст диска.