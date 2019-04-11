Плуги на минитрактор, мтз 80, Т 40 В наличии

Описание товара

Плуг - это навесное орудие для первичной вспашки супесчаной и суглинистой почв перед применением почвофрезы. Немалое значение для будущего урожая имеет осенняя обработка почвы. Именно в это время года опытные фермеры проводят глубокую вспашку для того, чтобы в рыхлый слой почвы лучше проникали вода и воздух, и почва прогрелась. Также корпусным плугом после сбора урожая лучше провести мульчирование, которое позволит уменьшить испарение влаги с поверхностного слоя почвы, а сам грунт насытит нужными микроэлементами. Доставка по краю .