Почвофрезы на минитрактор, мтз 80 вналичии

Описание товара

Реализуем Почвофрезы , и другую навеску на минитрактор и мтз 80 . Доставка по краю .

Почвофреза (роторный культиватор) – одно из основных орудий для обработки почвы весной и летом при повторной посадке.Основное назначение почвофрезы - интенсивное крошение

почвы, уничтожение сорняков, измельчение растительных остатков,

перемешивание слоев почвы, заделка удобрений и выравнивание

поверхности поля. Особенный эффект имеет применение при обработке

тяжелых переувлажненных почв, срезании кочек. Фрезеровать

целесообразно тяжелые почвы, где требуется интенсивное измельчение

почвенного монолита, на легких почвах фрезы применять не

рекомендуется во избежание распыления земли



Почвофрезы в наличии 1 м. 1,2 м . 1,4м.1,6 м.1,8м. 2,2 м.2,5м

Фреза 2,2 метра подходит на МТЗ 50 , МТЗ 80

ПРИВОД ШЕСТЕРНИ , ЦЕПЕЙ НЕТ .

РЕДУКТОР ПРОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ .

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ КРЕДИТ.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА .

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