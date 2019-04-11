Описание товара

Ищите трактор Lovol Foton TE-354 с кабиной , тогда вам прямая дорога к нам в представительство завода .

олноприводный трактор Lovol Foton TE-354 оснащен дизельным четырехтактным двигателем с водяным охлаждением, мощностью 35 л.с. (25,7 кВт) и развивает тяговое усилие 16 кН. Трактор Lovol Foton TE-354 предназначен для сельскохозяйственных и коммунальных работ, можно использовать как с навесным, так и прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур, коммунальных работ.

Преимущества трактора Lovol Foton TE-354:



шестерённый насос рабочей гидросистемы 35 л/мин;

Возможность выбора коробки передач 8+2, 8+8 или 16+4 для достижения наилучшего результата для конкретных работ. Возможность оснащения синхронизированной КПП, двухступенчатым или одноступенчатым сцеплением. Регулируемая колея обеспечивает более комфортабельную эксплуатацию. Оснащение одноходовой или двухходовой гидравлической системой. Независимая система подачи гидравлического масла обеспечивает надёжность работы.

На трактор можно установить дугу безопасности или кабину с отоплением. Комфортабельно оснащённая кабина может быть дополнительно оборудована такими опциями как кондиционер, зарядное устройство для сотового телефона, прикуриватель и т.д. Панорамное остекление кабины обеспечивает широкий обзор для тракториста

.Вся техника Foton Lovol сертифицирована.