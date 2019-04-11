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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              265 000

              Миннитрактор - Уралец 220 новый

              Телефон
              +79184160278
              Продавец
              УРАЛЕЦ
              0
              Описание товара
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              Реализуем 
              Минитракторы «Уралец» 220 и 224 полный привод : надежную технику по доступной цене , напрямую от производителя к покупателю ! ОПЛАТИТЬ МОЖНО БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ .
              РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА - КРЕДИТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПО.ГРАНТУ
              При желании можно купить минитрактор Уралец (ХТ-, 220, 224) отечественного производства, разработанный и собранный в Челябинской области. Прекрасные характеристики техники собирают множество положительных отзывов от покупателей

              Одним из самых популярных считается модельный ряд дизельных минитракторов Уралец. На сегодня все желающие могут приобрести модификации с мощностью в 22, и 24 лошадиных силы, специально оборудованные для полноценной работы в тяжелых климатических и эксплуатационных условиях. При необходимости, любой из минитракторов «Уралец» может достаточно быстро самостоятельно перемещаться по дорогам общего пользования со скоростью до 25-27 км/ч (расход топлива от 250 грамм на кВт в час). Благодаря этой особенности, не требуется транспортная платформа для доставки техники до места работы.

              Доставка тракторов по краю .
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