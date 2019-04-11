Миннитрактор - Уралец 220 новый

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Минитракторы «Уралец» 220 и 224 полный привод : надежную технику по доступной цене , напрямую от производителя к покупателю ! ОПЛАТИТЬ МОЖНО БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ .

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При желании можно купить минитрактор Уралец (ХТ-, 220, 224) отечественного производства, разработанный и собранный в Челябинской области. Прекрасные характеристики техники собирают множество положительных отзывов от покупателей



Одним из самых популярных считается модельный ряд дизельных минитракторов Уралец. На сегодня все желающие могут приобрести модификации с мощностью в 22, и 24 лошадиных силы, специально оборудованные для полноценной работы в тяжелых климатических и эксплуатационных условиях. При необходимости, любой из минитракторов «Уралец» может достаточно быстро самостоятельно перемещаться по дорогам общего пользования со скоростью до 25-27 км/ч (расход топлива от 250 грамм на кВт в час). Благодаря этой особенности, не требуется транспортная платформа для доставки техники до места работы.



Доставка тракторов по краю .