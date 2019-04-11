Минитрактор Русич в наличии новый

Описание товара
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Все трактора в наличии.
РУСИЧ является одной из самых популярных моделей на российском рынке. Данные модели хорошо зарекомендовали себя как в теплом южном российском климате, так и в суровом северном, за счет качественного проверенного временем 3-х цилиндрового двигателя км 385 вт способного работать даже в сильный мороз.
Мощности данного минитрактора хватает для работы с различным навесным оборудованием. Агрегаты, устанавливаемые на Русич т -220, существенно расширяют сферу его применения.
Стандартная трехточечная навеска и ВОМ с частотой 540 об/мин позволяет использовать с трактором практически любое, подходящее по тяговому классу, навесное оборудование сторонних производителей
. Минитрактор Русич 224 оснащен 3-х цилиндровым дизельным двигателем LL380BT мощностью 22 л.с., оборудован гидравлическим усилителем руля ГУР, счетчиком моточасов, зеркалами, комфортным мягким сидением, задним ВОМ.
Марка двигателя LL380BT
Мощность, л.с 22
Количество цилиндров, шт 3
Колесная формула 4х4
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм 2750/1250/1350
Дорожный просвет, мм 200
Эксплуатационная масса, кг 920
Коробка передач 6 вперед, 2 назад
Система запуска электростартер
Размерность колес (передние/задние) 6.00-14/9.50-20
Ширина колеи, мм 1000-1050
Частота вращения ВОМ, об/мин 540
Гарантия 12 месяцев
Доставка , оплата на месте при доставке .