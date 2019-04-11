Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 11.04.2019
              134 900

              Минитрактор Русич в наличии новый

              Телефон
              +79184160278
              Продавец
              УРАЛЕЦ
              0
              Описание товара
              КРЕДИТ- РАССРОЧКА НА ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКИ . ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В СООБЩЕНИИ НА САЙТЕ . МОЖНО ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ БАНКА . 
              Все трактора в наличии. 
              РУСИЧ является одной из самых популярных моделей на российском рынке. Данные модели хорошо зарекомендовали себя как в теплом южном российском климате, так и в суровом северном, за счет качественного проверенного временем 3-х цилиндрового двигателя км 385 вт способного работать даже в сильный мороз.
              Мощности данного минитрактора хватает для работы с различным навесным оборудованием. Агрегаты, устанавливаемые на Русич т -220, существенно расширяют сферу его применения.
              Стандартная трехточечная навеска и ВОМ с частотой 540 об/мин позволяет использовать с трактором практически любое, подходящее по тяговому классу, навесное оборудование сторонних производителей
              . Минитрактор Русич 224 оснащен 3-х цилиндровым дизельным двигателем LL380BT мощностью 22 л.с., оборудован гидравлическим усилителем руля ГУР, счетчиком моточасов, зеркалами, комфортным мягким сидением, задним ВОМ.

              Марка двигателя LL380BT
              Мощность, л.с 22
              Количество цилиндров, шт 3
              Колесная формула 4х4
              Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм 2750/1250/1350
              Дорожный просвет, мм 200
              Эксплуатационная масса, кг 920
              Коробка передач 6 вперед, 2 назад
              Система запуска электростартер
              Размерность колес (передние/задние) 6.00-14/9.50-20
              Ширина колеи, мм 1000-1050
              Частота вращения ВОМ, об/мин 540
              Гарантия 12 месяцев 
              Доставка , оплата на месте при доставке .
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store