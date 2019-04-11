Минитрактор Русич в наличии новый

Описание товара

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Все трактора в наличии.

РУСИЧ является одной из самых популярных моделей на российском рынке. Данные модели хорошо зарекомендовали себя как в теплом южном российском климате, так и в суровом северном, за счет качественного проверенного временем 3-х цилиндрового двигателя км 385 вт способного работать даже в сильный мороз.

Мощности данного минитрактора хватает для работы с различным навесным оборудованием. Агрегаты, устанавливаемые на Русич т -220, существенно расширяют сферу его применения.

Стандартная трехточечная навеска и ВОМ с частотой 540 об/мин позволяет использовать с трактором практически любое, подходящее по тяговому классу, навесное оборудование сторонних производителей

. Минитрактор Русич 224 оснащен 3-х цилиндровым дизельным двигателем LL380BT мощностью 22 л.с., оборудован гидравлическим усилителем руля ГУР, счетчиком моточасов, зеркалами, комфортным мягким сидением, задним ВОМ.



Марка двигателя LL380BT

Мощность, л.с 22

Количество цилиндров, шт 3

Колесная формула 4х4

Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм 2750/1250/1350

Дорожный просвет, мм 200

Эксплуатационная масса, кг 920

Коробка передач 6 вперед, 2 назад

Система запуска электростартер

Размерность колес (передние/задние) 6.00-14/9.50-20

Ширина колеи, мм 1000-1050

Частота вращения ВОМ, об/мин 540

Гарантия 12 месяцев

Доставка , оплата на месте при доставке .