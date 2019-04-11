R16,K-137 «Крым»5*100(112,114.3)

Описание товара

вылет(ЕТ): 43, 42, 46, 49, 50

ЦО: 57.1, 66.6





Литые диски R16

Обладатели автомобилей не понаслышке знакомы с влиянием качества дисков на ходовые характеристики транспортного средства. Немаловажным является и внешний вид «железного коня». Мы предлагаем покупателям стильные литые диски K-137«Крым».





Подходят на многие модели VOLKSWAGEN , TOYOTA, KIA, RENAULT, MAZDA и др.

Более подробный список применяемости данных дисков смотрите ниже.





У нас представлено широкое разнообразие литых дисков типоразмера R16.





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Удобный подбор по автомобилю с помощью каталога.

У нас большой каталог размеров практически на любой автомобиль.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА.





Каждый литой диск производства"КиК"-это гарантия качества и безопасности, подтвержденная сертификатом соответствия ГОСТ-Р 50511-93. Менеджмент системы качества, действующий на предприятии соответствует международному стандарту ISO/TS16949:2002. предприятие гарантирует,что в случае правильной эксплуатации, колесо не изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесах в виде трещин, расколов, отколов металла и т.п., не произойдет частичного или полного разрушения колеса или лакокрасочного покрытия. Гарантия завода на диски 1 год с момента продажи.





Отдельные элементы лицевой поверхности диска цвета"домино", окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия. Последующее нанесение защитных слоев лака придает обработанным элементам диска зеркальный блеск. Сочетание глянцевой черной окраски и алмазной проточки подчеркивает яркий незабываемый контраст диска.