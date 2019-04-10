Описание товара

Бородок слесарный 2903 2903

Имеет форму конуса, тупой конец и вытянутый усеченный конус с плоской вершиной, с помощью которого происходит пробивание отверстия. Самыми удобными в работе являются бородки с прорезиненной либо рифленой ручкой.