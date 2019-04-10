Газоблок, газобетон, пеноблок, газосиликат

Описание товара

Газобетонные блоки ГСБ автоклавного твердения ГЛАВСТРОЙ г. Усть-Лабинск.Плотность: D500, D400. Прочность-4Мпа. Морозоустойчивость: 100 циклов. Прочность:В2,0-В3,5. Теплопроводность-0,12 Вт/м .Немецкое качество. Всегда в наличии.В любом количестве.