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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              3 100

              Газоблок, газобетон, пеноблок, газосиликат

              Телефон
              +79184450773
              Продавец
              МеТаллоКаркас
              0
              Описание товара
              Газобетонные блоки ГСБ автоклавного твердения ГЛАВСТРОЙ г. Усть-Лабинск.Плотность: D500, D400. Прочность-4Мпа. Морозоустойчивость: 100 циклов. Прочность:В2,0-В3,5. Теплопроводность-0,12 Вт/м .Немецкое качество. Всегда в наличии.В любом количестве.
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