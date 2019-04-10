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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              172 000

              Протравливатель семян самоходный пс-5М Фермер

              Телефон
              +79185034499
              Продавец
              Агроцентр-Юг
              0
              Описание товара
              Предпосевная обработка семян — один из важнейших элементов технологии выращивания агрокультур, позволяющий повышать их всхожесть и защищать от вредителей, а также предупреждать появление и распространение ряда заболеваний в период роста и развития растений. Протравливание с увлажнением – технология, при которой суспензии, водные растворы агрохимикатов наносятся на поверхность семян из расчета 8-10 л/т. У такого способа протравливания масса неоспоримых достоинств:

              - экономное использование препарата благодаря точности дозирования жидкости;

              - высокое качество обработки;

              - возможность нанесения одновременно с пестицидами, микро- и макро- удобрениями;

              - незначительное увеличение влажности семян и отсутствие необходимости в их последующей сушке.

              Протравливатели семян производительностью от 5 до 20 т/ч.

              Также в наличии Протравитель ПС-20 самоходный, автомат., бак 210 л (п/э), произв. до 22 т/ч, высота выгрузки 3,8 м. - 347 000р.
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