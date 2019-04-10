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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              79 890

              Разбрасыватель минеральных удобрений 950л ART

              Телефон
              +79185034499
              Продавец
              Агроцентр-Юг
              0
              Описание товара
              Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ Фермер 950 л. с КАРДАННЫМ ВАЛОМ ( 1000 кг.) Рабочая ширина внесения от 15 до 21 м. Габариты 185 д. х 125 ш. х 125 в. Вес 250 кг.
              Преимущества разбрасывателя РУМ Фермер 1000 кг.

              - Оптимальное отношение цены и качества.
              - Порошковая покраска

              - Механический привод рабочих органов от ВОМ трактора
              - Максимальная полезная нагрузка до 1000 кг. (940 л.)
              - Прочная рамная конструкция

              - Гидравлическая заслонка

              - Улучшенное положение центра тяжести по отношению к трактору
              - Низкая высота загрузки
              - Лучшая"прямая" подача удобрений
              - Комфорт и надежность благодаря простой и доступной настройке нормы распределения и ширине захвата
              - Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждающийся в техобслуживании.
              - Превосходный механизм двойных шиберных заслонок для регулировки нормы внесения и для открытия/закрытия.
              - Решетка предохраняющие от попадания посторонних предметов

              - Минимальное техническое обслуживание.
              - Не уступает импортным аналогам, а по некоторым позициям даже превосходит.

              Отдельно можно доукомплектовать обгонной муфтой и тентом.
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