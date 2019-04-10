Разбрасыватель минеральных удобрений 950л ART

Описание товара

Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ Фермер 950 л. с КАРДАННЫМ ВАЛОМ ( 1000 кг.) Рабочая ширина внесения от 15 до 21 м. Габариты 185 д. х 125 ш. х 125 в. Вес 250 кг.

Преимущества разбрасывателя РУМ Фермер 1000 кг.



- Оптимальное отношение цены и качества.

- Порошковая покраска



- Механический привод рабочих органов от ВОМ трактора

- Максимальная полезная нагрузка до 1000 кг. (940 л.)

- Прочная рамная конструкция



- Гидравлическая заслонка



- Улучшенное положение центра тяжести по отношению к трактору

- Низкая высота загрузки

- Лучшая"прямая" подача удобрений

- Комфорт и надежность благодаря простой и доступной настройке нормы распределения и ширине захвата

- Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждающийся в техобслуживании.

- Превосходный механизм двойных шиберных заслонок для регулировки нормы внесения и для открытия/закрытия.

- Решетка предохраняющие от попадания посторонних предметов



- Минимальное техническое обслуживание.

- Не уступает импортным аналогам, а по некоторым позициям даже превосходит.



Отдельно можно доукомплектовать обгонной муфтой и тентом.