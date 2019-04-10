Разбрасыватель минеральных удобрений 950л ART

Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ Фермер 950 л. с КАРДАННЫМ ВАЛОМ ( 1000 кг.) Рабочая ширина внесения от 15 до 21 м. Габариты 185 д. х 125 ш. х 125 в. Вес 250 кг. Преимущества разбрасывателя РУМ Фермер 1000 кг.
- Оптимальное отношение цены и качества. - Порошковая покраска
- Механический привод рабочих органов от ВОМ трактора - Максимальная полезная нагрузка до 1000 кг. (940 л.) - Прочная рамная конструкция
- Гидравлическая заслонка
- Улучшенное положение центра тяжести по отношению к трактору - Низкая высота загрузки - Лучшая"прямая" подача удобрений - Комфорт и надежность благодаря простой и доступной настройке нормы распределения и ширине захвата - Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждающийся в техобслуживании. - Превосходный механизм двойных шиберных заслонок для регулировки нормы внесения и для открытия/закрытия. - Решетка предохраняющие от попадания посторонних предметов
- Минимальное техническое обслуживание. - Не уступает импортным аналогам, а по некоторым позициям даже превосходит.
Отдельно можно доукомплектовать обгонной муфтой и тентом.