Измельчитель-разбрасыватель соломы на Ниву, ск-5

Описание товара

Измельченная солома играет важную роль в земледелии. Это и повышение плодородия почвы за счет получения органического удобрения после разложения, и защитное действие от ветра и солнца, и сохранение влаги. Воплощением простоты и надежности называют измельчители Tornado. Точно сбалансированный вал с подвижными ножами, самоустанавливающиеся подшипники обеспечивают стабильную работу без излишних вибраций. Острые ножи из пружинной стали легко справляются с любой соломистой массой. Простота конструкции позволяет без каких-либо конструктивных доработок установить измельчитель Tornado на комбайн.

Комплект установки входит в стоимость.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ВОЗЛЕ ТРАССЫ М-4 Дон



Также в наличии ИСН-3 Дон А/Б - 157 000, ИСН-2М Енисей - 140 000р, ИСН-2В Вектор - 150 000р



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