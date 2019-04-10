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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              134 000

              Измельчитель-разбрасыватель соломы на Ниву, ск-5

              Телефон
              +79185034499
              Продавец
              Агроцентр-Юг
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              Описание товара
              Измельченная солома играет важную роль в земледелии. Это и повышение плодородия почвы за счет получения органического удобрения после разложения, и защитное действие от ветра и солнца, и сохранение влаги. Воплощением простоты и надежности называют измельчители Tornado. Точно сбалансированный вал с подвижными ножами, самоустанавливающиеся подшипники обеспечивают стабильную работу без излишних вибраций. Острые ножи из пружинной стали легко справляются с любой соломистой массой. Простота конструкции позволяет без каких-либо конструктивных доработок установить измельчитель Tornado на комбайн.
              Комплект установки входит в стоимость.
              ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ВОЗЛЕ ТРАССЫ М-4 Дон

              Также в наличии ИСН-3 Дон А/Б - 157 000, ИСН-2М Енисей - 140 000р, ИСН-2В Вектор - 150 000р

              Компания ООО СП"Агроцентр-Юг" является официальным сертифицированным дилером"Омского Эксперементального Завода". ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ, СДЕЛАННЫХ"НА КОЛЕНКАХ"!!!! Только у нас вы получаете гарантийное обслуживание, а также номер изделия и паспорт.
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