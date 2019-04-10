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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              680 000

              Сеялка зернотуковая сз-5,4

              Телефон
              +79185034499
              Продавец
              Агроцентр-Юг
              0
              Описание товара
              Сеялка СЗ-5,4 (редукторная) предназначена для рядового посева семян зерновых, мелко- и среднесеменных зернобобовых и семян других культур, близких к зерновым, с одновременным внесением минеральных удобрений. По заказу потребителя сеялки могут выпускаться в следующих модификациях:

              СЗ-5,4 (ЦЕНА: 690 000 руб.)

              Объем бункера: для зерна – 680 дм3, для туков – 320 дм3.

              Предназначена для рядового посева на всех типах почвы.

              Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми загортачами;

              Междурядье – 150 мм.;

              СЗ-5,4М (ЦЕНА: 700 000 руб.)

              Объем бункера: для зерна – 870 дм3, для туков – 450 дм3.

              Предназначена для рядового посева на всех типах почвы.

              Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми загортачами;

              Междурядье – 150 мм.;

              СЗ-5,4-04 (ЦЕНА: 690 000 руб.)

              Объем бункера: для зерна – 680 дм3, для туков – 320 дм3

              Предназначена для узкорядного посева;

              Оснащена двухдисковыми двухстрочными сошниками и пальцевыми загортачами;

              Междурядье – 75 мм.;

              Также возможно укомплектовать транспортным устройством + 100 000р.

              Все цены с доставкой в хозяйство по Ростовской области. В наличии на площадке Федеральная трасса М-4 Дон.
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