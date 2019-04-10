Сеялка зернотуковая сз-5,4

Описание товара

Сеялка СЗ-5,4 (редукторная) предназначена для рядового посева семян зерновых, мелко- и среднесеменных зернобобовых и семян других культур, близких к зерновым, с одновременным внесением минеральных удобрений. По заказу потребителя сеялки могут выпускаться в следующих модификациях:



СЗ-5,4 (ЦЕНА: 690 000 руб.)



Объем бункера: для зерна – 680 дм3, для туков – 320 дм3.



Предназначена для рядового посева на всех типах почвы.



Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми загортачами;



Междурядье – 150 мм.;



СЗ-5,4М (ЦЕНА: 700 000 руб.)



Объем бункера: для зерна – 870 дм3, для туков – 450 дм3.



Предназначена для рядового посева на всех типах почвы.



Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми загортачами;



Междурядье – 150 мм.;



СЗ-5,4-04 (ЦЕНА: 690 000 руб.)



Объем бункера: для зерна – 680 дм3, для туков – 320 дм3



Предназначена для узкорядного посева;



Оснащена двухдисковыми двухстрочными сошниками и пальцевыми загортачами;



Междурядье – 75 мм.;



Также возможно укомплектовать транспортным устройством + 100 000р.



Все цены с доставкой в хозяйство по Ростовской области. В наличии на площадке Федеральная трасса М-4 Дон.