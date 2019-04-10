Мотыга ротационная навесная мрн-6 с тп

Описание товара

Мотыга ротационная МРН предназначена для довсходового и послевсходового боронования посевов зерновых, пропашных и технических культур с целью поверхностного рыхления почвы и уничтожения нитевидных всходов сорняков. Рабочие органы мотыги позволяют производить обработку всходов пропашных культур в более ранние (со стадии двух-трех листиков) сроки, а также в более поздние (с высотой растений до 60 сантиметров) сроки при минимальной повреждаемости культурных растений. Рабочие органы мотыги создают идеальный фон для начального развития корневой системы растения, хорошо мульчируют верхний слой, разрушая почвенную корку и сохраняя тем самым влагу. Допускается возможность использования мотыги ротационной на мелко-каменистой почве. Имеется возможность регулировки величины давления игольчатого диска на поверхность почвы. Все узлы и механизмы на подшипниках, для обслуживания которых имеются пресс-маслёнки. Игольчатые диски на конических роликовых подшипниках 7204. Усовершенствованная защита подшипникового узла от пыли. Глубина обработки до 6 см. Гарантия 2 года.