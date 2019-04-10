Жатка зерновая жу-6, жу-7, жза-6, жза-7 Шумахер

Описание товара

Предлагаем жатки заводского изготовления различных модификаций.

Жатки ЖУ-6, ЖУ-7 предназначены для уборки зерновых колосовых культур и зернобобовых прямым комбайнированием.

Жатки ЖЗА-6/ЖЗА-7 навесные, фронтальные, сплошного среза. Агрегатируется с комбайнами РСМ-101 «Вектор», РСМ-142 «Акрос»

ЖАТКА ЖУ-6"Шумахер" - 708 000р.

ЖАТКА ЖУ-7"Шумахер" - 754 000р.

Жатка ЖЗА-6"Шумахер"- 740 000р.

Жатка ЖЗА-7"Шумахер" - 800 000р.

Жатка ЖВН-6В - 532 000р.

Доставляем в любые регионы!!!