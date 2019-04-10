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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              708 000

              Жатка зерновая жу-6, жу-7, жза-6, жза-7 Шумахер

              Телефон
              +79185034499
              Продавец
              Агроцентр-Юг
              0
              Описание товара
              Предлагаем жатки заводского изготовления различных модификаций.
              Жатки ЖУ-6, ЖУ-7 предназначены для уборки зерновых колосовых культур и зернобобовых прямым комбайнированием.
              Жатки ЖЗА-6/ЖЗА-7 навесные, фронтальные, сплошного среза. Агрегатируется с комбайнами РСМ-101 «Вектор», РСМ-142 «Акрос»
              ЖАТКА ЖУ-6"Шумахер" - 708 000р.
              ЖАТКА ЖУ-7"Шумахер" - 754 000р.
              Жатка ЖЗА-6"Шумахер"- 740 000р.
              Жатка ЖЗА-7"Шумахер" - 800 000р.
              Жатка ЖВН-6В - 532 000р.
              Доставляем в любые регионы!!!
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