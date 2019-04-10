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Агроцентр-Юг
Жатка зерновая жу-6, жу-7, жза-6, жза-7 Шумахер
Добавлено
10.04.2019
708 000
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Жатка зерновая жу-6, жу-7, жза-6, жза-7 Шумахер
Телефон
+79185034499
Продавец
Агроцентр-Юг
0
Описание товара
Предлагаем жатки заводского изготовления различных модификаций.
Жатки ЖУ-6, ЖУ-7 предназначены для уборки зерновых колосовых культур и зернобобовых прямым комбайнированием.
Жатки ЖЗА-6/ЖЗА-7 навесные, фронтальные, сплошного среза. Агрегатируется с комбайнами РСМ-101 «Вектор», РСМ-142 «Акрос»
ЖАТКА ЖУ-6"Шумахер" - 708 000р.
ЖАТКА ЖУ-7"Шумахер" - 754 000р.
Жатка ЖЗА-6"Шумахер"- 740 000р.
Жатка ЖЗА-7"Шумахер" - 800 000р.
Жатка ЖВН-6В - 532 000р.
Доставляем в любые регионы!!!
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