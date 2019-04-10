Протеин Dymatize Elite Whey 227 кг

Описание товара

Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.Протеин Elite Whey от Dymatize является качественным продуктом с содержание высоко очищенного сывороточного белка. Специальная технология позволила максимально снизить количество углеводов в коктейле, что немаловажно для приема при похудении и тем, кто следит за поступлением углеводов в своем рационе. Особенности и составДобавка специально разработана для исключения набора жира. В ней максимально снижено количество углеводов и полностью отсутствует жир. Поэтому продукт можно смело принимать даже находясь на низкокалорийной диете и даже заменять ужин. Отличный вкус Elite Whey от Dymatize создан не с помощью огромного числа сахара или химических подсластителей. На одну порцию приходится всего один грамм сахара. Добавка очень удобна в употреблении, он быстро растворяется просто при размешивании в стакане. Поэтому вам нет необходимости приобретать дополнительную атрибутику для приготовления, можно легко сделать напиток где и когда вам удобно. Используя в своем рационе данный продут вы сможете построить свое идеальное тело:Снизить количество жира, благодаря способности затрачивать большое количество энергии на расщепление продукта.Нарастить мышечную массу – входящие в состав аминокислоты усиливают синтезирование белка. Вы получаете ускоренный рост мускулов без накопления воды, только за счет собственного роста клеток.Поддерживать хорошую физическую форму – особенно это актуально для пожилых людей, добавка позволяет сохранить мышечную массу, которая имеет особенности с возрастом заменяться на жировую.Как приниматьДля приготовления одной порции коктейля на стакан жидкости нужно взять 1 мерную ложку продукта. Размешать до полного растворения.