Протеин Ostrovit WPC80 900 гр

Описание товара

Высокое содержание белка делает WPC80 великолепным выбором не только для интенсивно тренирующихся атлетов применяющих высокобелковые диеты, но и для людей, стремящихся похудеть или восстанавливающихся после травмы.При производстве WPC80.eu не используются запрещенные или считающиеся вредными вещества. Пищевые технологи компании OstroVit сделали всё возможное, чтобы добиться приятного вкуса, не применяя сомнительные модификаторы, такие как аспартам (Е951), ацесульфам калия (Е950), цикламаты (Е952), неогесперидин дигидрохалкон (Е959).Единственным источником протеина в WPC80.eu служит концентрат сывороточного белка молока, считающийся наилучшим протеином среди белковых препаратов. WPC80.eu не содержит белков растительного происхождения, в частности соевого протеина, которые менее ценны для атлетов силовых видов спорта и культуристов.Всем покупателям OstroVit WPC80.eu гарантируется реальное высокое содержание белка, полностью соответствующее заявленной на упаковке цифре. Процент белка является главной характеристикой протеиновой добавки, поэтому компания OstroVit считает контроль за процентным содержанием белка в WPC80.eu и подобных продуктах главным приоритетом для обеспечения качества продукции, как на этапе исследований, так и при производстве, начиная с сырья и до готового продукта на прилавке.OstroVit WPC80.eu не относится к препаратам «обогащенных» глютамин пептидом. Источник глютаминовых пептидов — гидролизованная пшеничная клейковина — не сочетается с протеиновыми добавками с высоким содержанием белка. Введение в протеиновую смесь глютаминовых пептидов позволяет снизить стоимость препарата, но приводит к уменьшению содержания ценного белка, что, по мнению компании OstroVit, является недопустимым компромиссом для действительно качественного продукта для атлетов.Применение и дозировка.Для приготовления одной порции смешать 30 г препарата (3 столовых ложки) с 100-250 мл воды или обезжиренного молока. Принимать 1-3 раза в день: утром после пробуждения, до тренировки и после тренировки. Выпить сразу после приготовления.Состав и пищевая ценность. (30 г)Калорийность: 111 ккал / 473 кДж Углеводы: 4,29 г (в том числе сахар: 0,87 г)Белок: 23.40 гЖиры: 0,30 г (в т. ч. насыщенные жирные кислоты: 0,15 г)Клетчатка: 0,14 гНатрий: 0,09 гКальций: 136 мг (17%*)Железо: 2,27 мг (16%*)Состав и пищевая ценность. (100 г)Калорийность: 391 ккал / 1576 кДж Углеводы: 14,3 г (в том числе сахар: 2,90 г)Белок: 78.00 гЖиры: 1,00 г (в т. ч. насыщенные жирные кислоты: 0,50 г)Клетчатка: 0,45 гНатрий: 0,30 гКальций: 452 мг (57%*)Железо: 7,58 мг (54%*)* % рекомендуемой суточной дозы Состав: концентрат сывороточного белка молока WPC80 (производитель Ostrowia Sp.z o.o., Grupa Milkiland), вкусовая добавка, порошковый лецитин из семян рапса (эмульгатор — улучшает растворимость продукта), соль, сукралоза (подсластитель).Доступные вкусовые добавки: шоколад, ваниль, клубника, тирамису, банан, фундук, лесные ягоды.Препарат без вкусовой добавки имеет естественный вкус концентрата сывороточного белка.Аминокислотный комплекс. (100 г)Аминокислоты с разветвленными боковыми цепочками (BCAA): 17.95 гЛейцин: 8,43 гИзолейцин: 4,67 гВалин: 4,85 гТирозин: 2,45 гТриптофан: 2,00 гТреонин: 5,34 гСерин: 4,09 гПролин: 4.71 гМетионин: 1,71 гЛизин: 6,86 гГлутаминовая кислота: 14.46 гАспарагиновая кислота: 8,29 гГистидин: 1,57 гГлицин: 1,45 гФенилаланин: 2,78 гЦистеин: 1,44 гАргинин: 2,04 гАланин: 4,01 гРасфасовка, масса нетто 900 г.Количество порций в упаковке — 30.