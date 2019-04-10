Протеин Geneticlab Casein Pro 1 кг

Описание товара

Casein Pro Geneticlab содержит самый «долгоиграющий» белок – казеин, он обеспечит питание вашим мышцам на целых 8 часов. Особенности и составДля успешного процесса наращивания мышц нужно установить «равновесие» белков. То есть количество поступивших, должно преобладать на разрушающимися. Такую длительную подпитку может обеспечить Casein Pro Geneticlab. Какие преимущества у казеина: ● Улучшение силовых показателей.● Эффективный набор массы мускулов.● Угнетает действие кортизона (гормона разрушающего белки и накапливающего жир).● Ускоряет регенерацию.● Участвует в обмене веществ.Он обеспечивает питание мышц аминокислотами в течении длительного времени, к тому же содержит большое количество ВСАА. Casein Pro Geneticlab можно и использовать для снижения массы тела, он придает чувство сытости и практически не содержит жира (всего 0,4 грамма на одну порцию коктейля). Казеин имеет специальную мицеллярную форму, за счет которой достигается большая продолжительность действия. К тому же протеин при похудении необходим за счет свойства повышать термогенез. Протеин подойдет людям с аллергией на яичный белок. Как приниматьДля одной порции достаточно взять 2 мерные ложки протеина и растворить в стакане любой жидкости. Если вы набираете массу, то лучше его выпивать на ночь, для предотвращения разрушения мышц. При похудении достаточно половины порции и принимать между приемами пищи. Для предотвращения разрушения мышц во время вынужденного длительного отсутствия пищи, также можно употребить данный протеин.