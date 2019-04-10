Протеин RPS Casein Protein 500 гр

Описание товара

Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.RPS Casein Protein RPS Nutrition относится к «медленным» протеинам. Он позволит более 8 часов насыщать мышцы питательными веществами, особенно в ночное время. Особенности и составОсновным составляющем продукта является казеин. При попадании в желудок он створаживается в комок, из которого потом медленно выделяются нужные мышцам аминокислоты. Ни для кого не секрет что для полноценного роста мускулов требуется соблюдать азотистый баланс – количество поступивших белков должно превышать разрушившиеся. Особенно это важно в ночное время. Профессиональные бодибилдеры во время набора массы потребляют огромное количество протеинов, порой кушая даже ночью. Этого теперь делать совершенно не обязательно, достаточно перед сном выпить RPS Casein Protein RPS Nutrition. Продукт обеспечит достаточное поступление аминокислот в течении длительного времени, останавливая процессы катаболизма. Он помогает ускорить процессы регенерации, что важно при восстановлении после травм и болезней, а также при интенсивных тренировках. RPS Casein Protein RPS Nutrition подойдет не только профессиональным и начинающим атлетам. Он поможет прекрасной половине человечества во время соблюдения диеты. Продукт обеспечивает чувство наполнения желудка, что поможет избежать срыва. К тому же при соблюдении низкокалорийного рациона часто происходит нехватка белка, что приводит к торможению процессов похудения. Добавка обеспечит поступление нужного количество нутриентов и усилит жиросжигание. Как приниматьДля приготовления порции нужно взять 3 ложки продукта и размешать его в стакане молока или воды.