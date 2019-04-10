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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              1 480

              Протеин PVL Mutant Whey 908 гр

              Телефон
              88005505219
              Продавец
              Спортивное питание
              0
              Описание товара
              Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.Протеин Mutant Whey от PVL это отличный выбор для новичков и не только. Отличный протеин по привлекательной цене. Он содержит уникальный многокомпонентный сывороточный протеин, который позволит увеличить мышечную массу в максимально короткие сроки. Особенности и составДля усиления всасываемости и обеспечения равномерного усвоения, компания от PVL применила в своем продукте уникальный фосфорно-липидный комплекс сывороточного протеина. Этот комплекс активирует синтезирование белков и влияет на активацию гормона роста. Он стабильно и равномерно всасывается мышечными рецепторами, обеспечивая поступление необходимых аминокислот для строительства и энергии. Протеин Mutant Whey от PVL обогащен важными аминокислотами ВСАА, они не подвергаются структурным изменениям в печени и в неизменном виде доставляются к мышечным волокном. За счет этих свойств улучшаются процессы регенерации. А за счет моментального поступления в кровь позволяют восстанавливаться сразу после физической нагрузки. Чем уникален Mutant Whey: Активация мощного синтезирования белка благодаря особому пяти компонентному комплексу протеинов.Не содержит вредных химических подсластителей. Для придания вкуса используется высококачественная добавка – сукралоза, которая не имеет побочных эффектов и не является токсичной.Отлично размешивается и обладает приятным вкусом.Продукт специально разработан для усвоения в максимальные сроки, для эффективной подпитки мускулов. Как приниматьДля приготовления напитка достаточно одной мерной ложки на стакан жидкости. Принимать во время завтрака и через полчаса после тренировки.
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