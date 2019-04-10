Протеин Syntrax Matrix 20 908 гр

Описание товара

Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.Описание:Matrix Syntrax – комплексный протеин, который содержит белки разной степени усвоения для длительного насыщения аминокислотами. Он подойдет как атлетам, так и тем, кто стремиться похудеть. Особенности и составПродукт имеет многокомпонентную матрицу протеинов: 1. Сывороточный – самый быстродействующий, он создает высокую концентрацию всех необходимых нутриентов для роста мышц.2. Яичный – протеин со средней степенью усвоения. Действуя совместно с сывороточным белком, он позволяет поддерживать созданную им концентрацию аминокислот для предотвращения процессов разрушения мышц и поддержания азотистого баланса.3. Казеин – действует более 8 часов и идеален для приема на ночь. Он помогает снизить выработку кортзола, а также дает длительное чувство насыщения. Что хорошо подойдет при употреблении во время диеты. Эффективные компоненты смеси позволят покупать всего один продукт для обеспечения нужных свойств. Matrix Syntrax помогает ускорить рост мускулатуры, запустить процессы восстановления и снабдить мышцы всеми необходимыми нутриентами и энергией. Добавка имеет превосходный вкус, к том же не содержит мальтодекстрин – углевод, усиливающий отложение жира. Протеин легко приготовить, потому что имеет отличную консистенцию и быстрое растворения. Для его смешивания достаточно просто размешать ложкой, чтобы получить превосходный протеиновый коктейль. Как приниматьДля приготовлении одной порции - одна мерная ложка разводится в стакане воды или молока. Принимать нужно 3 раза – с утра, после тренировки и перед сном.