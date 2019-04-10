Протеин Syntrax Nectar 908 гр

Описание товара

Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.Описание:Nectar Syntrax –качественный протеин, состоящий исключительно из высоко очищенного сывороточного изолята. Это надежный помощник для достижения задач в спорте и похудении. Особенности и составИзолят является одной из самых качественных форм протеина. Он имеет рекордные 90% содержания белка в одной порции. Продукт максимально очищен от углеводов, жиров и глютена. Его можно смело принимать во время сушки и при соблюдении низкоуглеводной диеты. Nectar Syntrax имеет всего 90 калорий в одной порции, поэтому его прием серьезно не повлияет на ваше питание. Его смело можно рекомендовать худеющим в качестве ценного источника белка, которого часто не хватает во время снижения веса. Высокое качество белка в составе обеспечивает великолепный вкус продукта. У него нет неприятного послевкусия, при питье вы ощутите только свежесть фруктов, без посторонних привкусов. Чем отличается Nectar Syntrax: 1. Продукт прошел все необходимые проверки на качество.2. Формула добавки обеспечивает мощное поступление аминокислот, создавая нужные условия для роста мышц и похудения.3. Не имеет противопоказаний для применения, за счет отсутствия в составе лактозы, глютена и сахара.4. Абсолютное отсутствия жиров и углеводов делает продукт незаменимым помощником при похудении, им даже можно заменить ужин.5. Удобен в приготовлении. Он отлично растворяется, без образования комочков и осадка. А отличный вкус станет приятным дополнением этого эффективного продукта. Как приниматьДля одной порции надо взять одну мерную ложку добавки и развести в стакане любой жидкости.