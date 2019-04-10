Протеин BSN Syntha 6 2,27 кг

Описание товара

Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.Описание:Протеин Syntha-6 от BSN является хитом продаж ужу долгое время. Его популярность обеспеченна превосходным качеством продукта и отличной результативностью. Особенности и составПродукт является сбалансированным протеином, имеющим в составе белки с разной скоростью расщепления. Это обеспечивает долгосрочную подпитку мышц, начиная буквально с момента приема. Добавка имеет оптимальный состав, очищенный от лишних жиров и углеводов. Его можно спокойно включать в свой ежедневный рацион, не боясь серьезных изменений в привычном меню или диете. Принимая Syntha-6 от BSN вы получите необходимое количества белка, при этом не перегружаясь лишними калориями. Комплекс включает: 1. Изолят сывороточного протеина – самый «быстрый» белок, эта форма обеспечивает максимальный выброс аминокислот в кровь, которые не изменены по структуре.2. Концентрат молочного белка – исключительно натуральный и не денатурированный белок. Дает превосходный сливочный вкус продукта и огромное количество ценных аминокислот.3. Яичный альбумин – это протеин средней скорости усваивания. Он поддерживает концентрацию веществ в крови на высоком уровне, после высвобождения их из сывороточного белка.4. Казеин – это «медленный» протеин, он обеспечивает длительное поступление веществ, он нейтрализует катаболизм, а также помогает снизить выработку кортизола – гормона, разрушающего мышечную ткань и синтезирующего жир. Как приниматьНа одну порцию коктейля нужно размешать 2 мерные ложки добавки в любой жидкости. Этот продукт отлично подходит для приема на ночь.