Протеин Ultimate Nutrition Prostar Whey 908 гр

Описание товара

Доставка в любой регион РФ из г. Тольятти за 2-5 дня, стоимость от 150 р.Описание:Изготовленный компанией Ultimate Nutrition стопроцентный Prostar Whey Protein содержит целый комплекс как ценных, так и заменимых аминокислот, участвующих в регенерации и развитии мышечной ткани после тренировок любой длительности – как продолжительной, так и короткой, чем удовлетворяет потребности атлетов и бодибилдеров всех уровней.Благодаря специальной обработке, смесь содержит иммуномодулирующие факторы, взятые из сывороточного белка.Этот вид смеси идеально подходит для тех бодибилдеров, которые беспокоятся о состоянии иммунной системы и одновременно желают оставаться на пике физической формы.Этот высококачественный протеин, изготовленный методом микро–ультра чистки, обладает свойством мгновенного растворения.ЧТО ДАСТ УПОТРЕБЛЕНИЕ 100% PROSTAR WHEY PROTEIN?Во-первых, это качественный набор заменимых и незаменимых аминокислот сывороточного протеина (последние атлет может получить только с пищей или добавками). Даже при самом сбалансированном питании потребность в незаменимых кислотах во время тренировки резко возрастает. Получая полноценные белки, атлет строит мышечную массу и помогает восстанавливать мышцы после тренировки! Во-вторых, набор витаминов, кальция и качественного железа в составе 100% Prostar Whey Protein от Ultimate Nutrition помогут повысить иммунный ответ, облегчить работу костно-мышечной системы и усилить работу кроветворных органов.И, наконец, 100% Prostar Whey Protein просто вкусный: 100%-й сывороточный протеин для роста мышц станет лакомым и эффективным дополнением к тренировке!Состав:Количество питательных веществ в одной порции (1 ложка = 30 г) продукта:Калории – 120 (Калории от жиров – 10)Холестерин – 20 мгЖиров – 1 гр (Насыщенные жиры – 0,5 гр)Натрий – 30 мгбелки – 25 грУглеводов – 2 грКак применять:Принимать нужно 1 – 3 порции стопроцентного Prostar Whey Protein в день, до и после тренировки, а также в интервалах между приемами еды в качестве вспомогательного источника белка.