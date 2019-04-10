Штатное головное устройство MyDean W581

Технические характеристики Описание Радио FM/AM, память до 99 станций, 6 пресетов для каждого диапазона Экран 8", cенсорный, емкостной, разрешение 800*480 точек Операционная система Windows CE 6.0 Процессор MTK3360 800 МГц Меню Русифицированное графическое меню CD/DVD USB 2 Слот microSD 2 AV-вход AUX Bluetooth Поддерживаемые медиаформаты DVD / VideoCD / MP4 / AVI / MKV / AudioCD / MP3 / WMA /FLAC Навигационный модуль GPS MT3328 Видеовыход для дополнительных мониторов (вторая зона) RCA, вывод видеосигнала с DVD/AUX/ТВ-тюнера при одновременной работе навигационного ПО на экране головного устройства Аудиовыход RCA, фронт/тыл/сабвуфер Особенности Для автомобилей без штатной навигационной системы. Поддержка штатных разъёмов USB, AUX, микрофона, камеры заднего вида. Опциональные подключения Видеорегистратор (управляется с головного устройства) Камера заднего вида Руководство пользователя СКАЧАТЬ Инструкция по установке отсутствует