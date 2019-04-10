Штатное головное устройство MyDean W581

Описание товара

Технические характеристики Описание

Радио FM/AM, память до 99 станций, 6 пресетов для каждого диапазона

Экран 8", cенсорный, емкостной, разрешение 800*480 точек

Операционная система Windows CE 6.0

Процессор MTK3360 800 МГц

Меню Русифицированное графическое меню

CD/DVD

USB 2

Слот microSD 2

AV-вход AUX

Bluetooth

Поддерживаемые медиаформаты DVD / VideoCD / MP4 / AVI / MKV / AudioCD / MP3 / WMA /FLAC

Навигационный модуль GPS MT3328

Видеовыход для дополнительных мониторов (вторая зона) RCA, вывод видеосигнала с DVD/AUX/ТВ-тюнера при одновременной работе навигационного ПО на экране головного устройства

Аудиовыход RCA, фронт/тыл/сабвуфер

Особенности

Для автомобилей без штатной навигационной системы.

Поддержка штатных разъёмов USB, AUX, микрофона, камеры заднего вида.

Опциональные подключения

Видеорегистратор (управляется с головного устройства)

Камера заднего вида

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Инструкция по установке отсутствует