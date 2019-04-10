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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              18 900

              Штатное головное устройство MyDean W581

              Телефон
              +79184449930
              Продавец
              MasterCar
              0
              Описание товара
              Технические характеристики Описание
              Радио FM/AM, память до 99 станций, 6 пресетов для каждого диапазона
              Экран 8", cенсорный, емкостной, разрешение 800*480 точек
              Операционная система Windows CE 6.0
              Процессор MTK3360 800 МГц
              Меню Русифицированное графическое меню
              CD/DVD
              USB 2
              Слот microSD 2
              AV-вход AUX
              Bluetooth
              Поддерживаемые медиаформаты DVD / VideoCD / MP4 / AVI / MKV / AudioCD / MP3 / WMA /FLAC
              Навигационный модуль GPS MT3328
              Видеовыход для дополнительных мониторов (вторая зона) RCA, вывод видеосигнала с DVD/AUX/ТВ-тюнера при одновременной работе навигационного ПО на экране головного устройства
              Аудиовыход RCA, фронт/тыл/сабвуфер
              Особенности
              Для автомобилей без штатной навигационной системы.
              Поддержка штатных разъёмов USB, AUX, микрофона, камеры заднего вида.
              Опциональные подключения
              Видеорегистратор (управляется с головного устройства)
              Камера заднего вида
              Руководство пользователя СКАЧАТЬ
              Инструкция по установке отсутствует
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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