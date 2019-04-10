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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              39 000 000

              Металлобаза 10500 м2

              Телефон
              +79183359581
              Продавец
              Стальмаркет
              0
              Описание товара
              Продается действующая металлобаза по адресу Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, промышленная зона, район АБЗ площадью 10500кв.м. Категория участка — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для размещения производственной базы. Располагается в северо-восточной промышленной части ст.Новотитаровской непосредственно между региональной автодорогой Краснодар-Ейск (Ейское шоссе) - 800м и железнодорожной линией Краснодар-Тимашевск - 100м.
              Электроснабжение базы обеспечивает КТП разрешенной мощностью 175 Квт., имеется скважина для забора воды. На территории располагается козловой кран ККС-10 (грузоподъемностью 10т), 90 м. подкрановый путь. Территория выложена бетонными плитами, на которой располагаются места хранения металлопроката, удобный проезд для грузового транспорта, имеется навес общей площадью 318 кв.м., металлообрабатывающий цех 243,кв.м. с пескоструйной установкой. Существует возможность получения железнодорожных грузов.
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