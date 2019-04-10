Металлобаза (Готовый бизнес)

Описание товара

Адрес: Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, Крайняя улица, 2А . Продается готовый бизнес по оптовой продаже металлопроката, складского хранения и аренде торговых площадей. Место нахождения по адресу Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул.Крайняя, 2. Общая площадь составляет 11937 кв.м. Категория участка — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для эксплуатации производственной базы. Располагается в северо-восточной промышленной части ст.Новотитаровской непосредственно между региональной автодорогой Краснодар-Ейск (Ейское шоссе) - 600м и железнодорожной линией Краснодар-Тимашевск - 200м.

Электроснабжение базы обеспечивает КТП разрешенной мощностью 175 Квт. и дизельный генератор на 100 Квт. На территории располагается два козловых крана ККС-10 (грузоподъемностью 10т), 110 м. подкрановый путь. Территория выложена бетонными плитами, на которой располагаются места хранения металлопроката, удобный проезд для грузового транспорта навесы общей площадью 400 кв.м., металлообрабатывающий цех 604,5 кв.м. с двумя кран-балками грузоподъемностью по 3,2т каждая, склад площадью 600,1 кв.м. с двумя кран-балками грузоподъемностью по 3,2т каждая. Имеется возможность получения железнодорожных грузов непосредственно на территории. Офисное здание имеет два этажа общей площадью 736,8 кв.м. Напротив базы расположена стоянка для транспорта площадью 5000 кв.м.