Описание товара

Продаются Гильотина-Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом. 6,3-2000 мм.

Модель НБ-3118

Б/у в рабочем состоянии, максимальная толщина листа 5-6 мм., максимальная ширина реза 2000 мм.

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