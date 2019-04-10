Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              650 000

              КС-5363Б ,Г/В 1986,Г/П 25 ТОНН,СТРЕЛА 20 М

              Телефон
              +79185558157
              Продавец
              ПКФ Консоль
              0
              Описание товара
              Кран пневмоколесный - КС-5363А.
              Год выпуска 1986.
              Грузоподъемность 25 тонн.
              Стрела 20 метров 
              Все документы в наличие.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store