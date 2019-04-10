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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              3 500 000

              СКГ-505 : г/в 1991.,стрела 30 м .,гусек 25м, г/п=50тн

              Телефон
              +79185558157
              Продавец
              ПКФ Консоль
              0
              Описание товара
              Кран гусеничный СКГ-505
              Грузоподъемность - 50 тонн.
              Год выпуска - 1991.
              Стрела - 30 метров.
              Маневровый гусек - 25 метров
              Паспорт имеется.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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