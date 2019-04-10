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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.04.2019
              1 900 000

              СКГ-63/100 : Г/В1986, ГУСЕК 32М, СТРЕЛА 24М.,Г/П=63ТН

              Телефон
              +79185558157
              Продавец
              ПКФ Консоль
              0
              Описание товара
              Кран гусеничный СКГ- 63/100.
              Грузоподъемность - 63 тонны
              Год выпуска - 1986.
              Стрела - 24 метра.
              Маневровый гусек - 32 метра.
              Паспорт имеется.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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