Изделия из металла

Описание товара

Изготовим и установим по вашему чертежу:

Гаражные ворота

Калитки в жилые дома

Заборы ( металлический штакетник, сетка рабица, профлист)

Оградку и столик для кладбища

Навесы для автомобилей

Лестницы и стелажи

Решётки на окна

Лавочки, скамейки

Мангалы, с элементами ковки

Беседки и теплицы

Автомобильные глушители

Проведём ремонтно-сварочные работы на вашем объекте: аргоном, ацетеленом, полуавтоматом

Выезд на замер бесплатно!

Приемлемые цены , наличный и безналичный расчёт, с предоставлением отчетных документов!