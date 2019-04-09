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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              1 400

              Изделия из металла

              Телефон
              +79190707000
              Продавец
              Траксервис
              0
              Описание товара
              Изготовим и установим по вашему чертежу:
              Гаражные ворота
              Калитки в жилые дома
              Заборы ( металлический штакетник, сетка рабица, профлист)
              Оградку и столик для кладбища
              Навесы для автомобилей
              Лестницы и стелажи
              Решётки на окна
              Лавочки, скамейки
              Мангалы, с элементами ковки 
              Беседки и теплицы
              Автомобильные глушители
              Проведём ремонтно-сварочные работы на вашем объекте: аргоном, ацетеленом, полуавтоматом 
              Выезд на замер бесплатно!
              Приемлемые цены , наличный и безналичный расчёт, с предоставлением отчетных документов!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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