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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              310

              КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

              Телефон
              +79803780011
              Продавец
              РОСКРОВ
              0
              Описание товара
              Укладка керамогранита, керамической (в т.ч. двойного обжига) и клинкерной плитки и мозаики на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, а также снаружи зданий;
              Укладка плитки на гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, а также бетон (старше 6-ти месяцев), ячеистый бетон, кирпич, стяжки (в том числе с системой"Теплый пол"), штукатурки и шпаклевки на цементной, цементно-известковой основе;
              Для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (ППС плиты и т.п.) на внутренние поверхности стен.
              Преимущества:

              Высокая адгезия к невпитывающим облицовкам обеспечивает надежную фиксацию керамогранита;
              Эластичность клея позволяет компенсировать незначительные деформации основания и плитки, что позволяет использовать его для плиток большого формата;
              Возможность выравнивать поверхности с локальной толщиной слоя до 15 мм;
              Высокая морозостойкость - более 150 циклов.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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