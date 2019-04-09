КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

Описание товара

Укладка керамогранита, керамической (в т.ч. двойного обжига) и клинкерной плитки и мозаики на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, а также снаружи зданий;

Укладка плитки на гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, а также бетон (старше 6-ти месяцев), ячеистый бетон, кирпич, стяжки (в том числе с системой"Теплый пол"), штукатурки и шпаклевки на цементной, цементно-известковой основе;

Для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (ППС плиты и т.п.) на внутренние поверхности стен.

Преимущества:



Высокая адгезия к невпитывающим облицовкам обеспечивает надежную фиксацию керамогранита;

Эластичность клея позволяет компенсировать незначительные деформации основания и плитки, что позволяет использовать его для плиток большого формата;

Возможность выравнивать поверхности с локальной толщиной слоя до 15 мм;

Высокая морозостойкость - более 150 циклов.