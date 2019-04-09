БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ FASTLEVEL

Описание товара

Назначение:

Выравнивание пола слоем от 3 до 60 мм

Для бетонных, цементно-песчаных, гипсовых оснований (>10 МПа)

Идеально под ламинат и паркетную доску

Для системы*"Теплый Пол"

Ручное и механизированное нанесение

Для помещений с умеренными механическими нагрузками: жилые, общественные, административные

Для сухих и влажных помещений (ванные и туалетные комнаты)

Для внутренних работ

*только для полов с электроподогревом





Преимущества:

Укладка покрытия от 1 дня позволяет закончить ремонт в кратчайшие сроки

Пешая нагрузка на пол через 3-4 часа гарантирует работу без простоев

Широкий диапазон толщин (3-60 мм) позволяет выполнить ремонт одним материалом

Свойство самонивелирования обеспечивает удобство в работе, помогая создать качественную поверхность