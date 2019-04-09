БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ FASTLEVEL

Назначение: Выравнивание пола слоем от 3 до 60 мм Для бетонных, цементно-песчаных, гипсовых оснований (>10 МПа) Идеально под ламинат и паркетную доску Для системы*"Теплый Пол" Ручное и механизированное нанесение Для помещений с умеренными механическими нагрузками: жилые, общественные, административные Для сухих и влажных помещений (ванные и туалетные комнаты) Для внутренних работ *только для полов с электроподогревом
Преимущества: Укладка покрытия от 1 дня позволяет закончить ремонт в кратчайшие сроки Пешая нагрузка на пол через 3-4 часа гарантирует работу без простоев Широкий диапазон толщин (3-60 мм) позволяет выполнить ремонт одним материалом Свойство самонивелирования обеспечивает удобство в работе, помогая создать качественную поверхность