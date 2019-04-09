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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              370

              БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ FASTLEVEL

              Телефон
              +79803780011
              Продавец
              РОСКРОВ
              0
              Описание товара
              Назначение:
              Выравнивание пола слоем от 3 до 60 мм
              Для бетонных, цементно-песчаных, гипсовых оснований (>10 МПа)
              Идеально под ламинат и паркетную доску
              Для системы*"Теплый Пол"
              Ручное и механизированное нанесение
              Для помещений с умеренными механическими нагрузками: жилые, общественные, административные
              Для сухих и влажных помещений (ванные и туалетные комнаты)
              Для внутренних работ
              *только для полов с электроподогревом


              Преимущества:
              Укладка покрытия от 1 дня позволяет закончить ремонт в кратчайшие сроки
              Пешая нагрузка на пол через 3-4 часа гарантирует работу без простоев
              Широкий диапазон толщин (3-60 мм) позволяет выполнить ремонт одним материалом
              Свойство самонивелирования обеспечивает удобство в работе, помогая создать качественную поверхность
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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