Описание товара

Линокром – это материал рулонный кровельный наплавляемый. Линокром получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.



В зависимости от вида защитных слоев и области применения Линокром выпускается двух марок:



Линокром К - с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;



Линокром П - с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посылкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра.



Область применения



Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.



Производство работ



Согласно"Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании «ТехноНИКОЛЬ», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.



Хранение



Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.