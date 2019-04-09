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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              999

              Линокром

              Телефон
              +79803780011
              Продавец
              РОСКРОВ
              0
              Описание товара
              Линокром – это материал рулонный кровельный наплавляемый. Линокром получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.

              В зависимости от вида защитных слоев и области применения Линокром выпускается двух марок:

              Линокром К - с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;

              Линокром П - с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посылкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра.

              Область применения

              Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.

              Производство работ

              Согласно"Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании «ТехноНИКОЛЬ», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

              Хранение

              Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
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