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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.04.2019
              3 500

              Смартфон Rover PC Evo 6.0

              Телефон
              +79092123360
              Ключевые слова:
              Смартфон, Rover, PC, Evo, 6.0
              Продавец
              КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН-ЛОМБАРД"МЦТ"
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              Описание товара
              • смартфон с Android 5.1
              • поддержка двух SIM-карт
              • экран 6", разрешение 960x540
              • камера 5 МП
              • память 8 Гб, слот для карты памяти
              • 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
              • объем оперативной памяти 1 Гб
              • аккумулятор 3800 мА⋅ч
              • вес 130 г, ШxВxТ 85x165x8.30 мм


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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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